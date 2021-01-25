وزير الداخلية: مستمرون في مواجهة محاولات الإخوان اليائسة لنشر الشائعات

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنّ الوزارة تحرص على ترجمة إيمانها الكامل بأنّ المفهوم الشامل للأمن القومي، أصبح ضمانة أساسية لدعم مقومات الاستقرار في إطار السياسة العامة للدولة وتكامل جهود مؤسساتها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

وأضاف توفيق، خلال كلمته في احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة التاسع والستين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ محاور خطط وزارة الداخلية في تحقيق رسالة الأمن ارتكزت على مواصلة المواجهة الحاسمة للإرهاب، حيث يقف رجال الشرطة جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة لمواصلة العطاء، وتقديم التضحيات برصيد من الثقة فيما أنجزوه على مستوى انحسار الإرهاب وشل حركة فلول عناصره.

وتابع وزير الداخلية، أنّه بالرغم من النجاحات المحققة التي انعكست على فرض الامن والاستقرار بالبلاد، إلا أنّ الوزارة تعي أهمية استقرار اليقظة الأمنية ورصد تحركات التنيظمات الإرهابية التي تعتمد على استغلال محيط إقليمي يشهد حالة من التوتر والعنف، وتنطلق منه لزعزعة استقرار دول قارة أفريقيا.

وأردف أنّه في هذا الإطار تتكامل الجهود الأمنية لمواجهة المحاولات اليائسة التي تدبرها رؤوس جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج للنيل من مصر وشعبها عبر ترويج الشائعات وتحريف الحقائق وخداع الشباب وتحريضهم على تدمير مقدرات وطنهم.