مساعد وزير الداخلية السابق: السيسي يتابع إعداد الشرطي منذ أولى مراحله

قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية السابق، إن أكاديمية الشرطة تعد رجل الأمن من حيث التكوين البدني والمهاري والخبرات والمفاهيم اللازمة لأداء عمله، وبعدما يتخرج تتولى إعداده قياديًا من خلال دورات التدريب القيادي ودورات التدريب التخصصية في مختلف المجالات التي تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشكيلها، مشيرًا إلى أن رجل الشرطة موجود في كل أنحاء ومواقع العمل في البلاد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وبالتالي فإنه يجب أن يكون معدًا إعدادًا تخصصيًا ومهاريًا وقياديًا.

الرئيس أول مسؤول عن الأنشطة التنفيذية في البلاد

وأضاف زكي في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «ومن أجل هذا كان لزامًا على رئيس الدولة باعتباره المسؤول الأول عما يتم من أنشطة تنفيذية في البلاد أن يتابع بنفسه إعداد هذا الشرطي في بيت الإعداد الأول وهو أكاديمية الشرطة المصرية».

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق أن نشاط رجل الشرطة يتضمن أكثر من أمر، أولها إعداد الخطط التأمينية سواء كانت ملائمة للعمل بمختلف المناطق الجغرافية أو قابلة للتطبيق ليلًا أو نهارًا ومفعلة لتكون جاهزة شتاءً وصيفًا، ومن ثم فإنه يجب أن يوجد موقع تدريب تأهيلي، وهذا الموقع مهم للغاية لفرز رجل شرطة خارق سليم يحصل على كل المهارات والاحتياجات التي يمكن أن يحتاجها لكي يبدأ عمله بشكل سليم نظريًا وتطبيقيًا.

وتفقد رئيس الجمهورية، فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، واطلع على منظومة تدريب الطلاب تبعًا لأحدث برامج التدريب الأمني عالميًا، وميادين التدريب المتنوعة خلال الطابور الصباحي.