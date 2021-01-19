بريد الوطن.. انقل زوجي من سجن المنيا إلي «أسيوط العمومي» يا وزير الداخلية

يقضى زوجى حسن محمد عمار عقوبة السجن فى قضية قتل، كحلقة من مسلسل الثأر الدائر فى صعيد مصر، وهو نزيل سجن المنيا، وأنا أعيش حالياً فى غرفة ببيت أبى بقرية العدر، التابعة لمركز أسيوط بمحافظة أسيوط، وهى قرية مجاورة لقرية زوجى -بهيج، مركز أسيوط- وفى نفس الوقت لدى ثلاثة أطفال أصغرهم عمره عامان، ووالدتى متوفاة، ولا أجد أحداً أستطيع أن أترك معه أطفالى وقت زيارة زوجى فى سجن المنيا، مع صعوبة الانتقال من أسيوط للمنيا ومشقته، لذلك أناشد السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، التكرم بنقل زوجى من سجن المنيا إلى سجن أسيوط العمومى، حتى يتسنى لى زيارته والاطمئنان عليه.

آمال عثمان أحمد سيد - ربة منزل

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