هدية تذكارية من «الداخلية» للرئيس السيسي في احتفالية عيد الشرطة

قدّم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، تقديرا وعرفانا بقائد سطر ببصير كلماته حاضر ومستقبل وطن، تولى مسيرتهم وأنقذ عثرتهم وكان دوما لنداء الواجب ملبيا.

وتحتفل وزارة الداخلية بعيد الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الفن والسياسة والإعلام.