عاجل.. السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة المصرية ويمنحهم وسام الجمهورية

يكرم الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسماء الشهداء من رجال الشرطة المصرية، باحتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، حيث صدق الرئيس على منح أسماء شهداء الشرطة الأبرار، أوسمة الجمهورية والاستحقاق.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، قُبيل احتفالية عيد الشرطة التي تنظمها وزارة الداخلية، في مجمع الاحتفالات والمراسم والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

والتقط الرئيس السيسي في نهاية الاجتماع، صورا تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقر أكاديمية الشرطة، لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، منذ أكثر من ساعة، وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عزف النشيد الوطني بساحة الأكاديمية جنبا إلى جنب، مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

ووضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بساحة الأكاديمية، وشهد عزف سلام الشهيد وتحية حرس الشهيد للشهداء.