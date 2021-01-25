وزير الداخلية: التاريخ سيذكر للرئيس إعلان «مكافحة الإرهاب حق إنساني»

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن التاريخ سوف يذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بكل التقدير، إعلانه أن مكافحة الإرهاب حق إنساني، والتأكيد على أهمية تعاون وتكامل الجهود الإقليمية والدولية لضبط كل من يوفر للإرهابيين ملاذا آمنا لممارسة الأنشطة الإجرامية والدعائية التي تهدد أمن وسلامة الدول.

وأضاف، خلال كلمته في احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة التاسع والستين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مسار وزارة الداخلية كان متوازنا ومتكاملا لمكافحة الجريمة بشتى صورها، مما أدى إلى انخفاض متميز في معدلات ارتكاب الجريمة الجنائية، وهو ما يعكس الجهود الأمنية المضنية، التي يضطلع بها رجال الشرطة إلى جانب جهود الدولة في تطوير المناطق السكنية والخطرة وغير الآمنة، التي تعد كانت تعد أحد الأسباب الرئيسة في انتشار الجريمة.

وتابع، بأن هناك تفاعل جماهيري مع تلك الجهود ينبع من الإدراك الواعي لأهمية تعاون الشعب مع الشرطة لحماية المجتمع من كل ما يشكل جريمة تستهدف أمنه واستقراره.