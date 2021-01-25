بعيدا عن لقاحات كورونا.. سائل جديد يمنع وصول الفيروس للجهاز التنفسي

منذ ظهور فيروس كورونا في ميدنة ووهان الصينية، في ديسمبر 2019، وتفشيه في 2020، يجرى العلماء من مختلف دول العالم أبحاث مستمر للتوصل للقاحات وأدوية لمواجهة الفيروس المستجد.

وبدأت عدد كبير من دول العالم في ديسمبر الماضي تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بعد التوصل للقاحات.

وبعيدا عن اللقاحات، تجرى أبحاث حاليا لمنع دخول الفيروس للجهاز التنفسي، فضلا عن التوصل لأدوية تعتمد على الأجسام المضادة تمنع تطور الحالة الصحية لمريض كورونا.

وبدأ باحثون من جامعة «برمنجهام» البريطانية، تطوير سائلا للرش في الأنف يمنع فيروس كورونا لمدة يومين من الوصول إلى الجهاز التنفسي وفقا لقناة «العربية».

وأوضح الباحث الرئيسي في الفريق العلمي بجامعة برمنجهام، ريتشارد مكس أن السائل الذي تم تطويره كرذاذ، سيساعد بالتخلي عن قيود التباعد الاجتماعي، وفقا لصحيفة «تلجراف» البريطانية.

وشرح الباحث الرئيسى فى جامعة برمنجهام أن سائل الأنف يمنع العدوى لأنه يلتصق بالفيروس في الأنف ويغطيه،بحيث لا يمكنه المرور من الأنف للجهاز التفسى، بالإضافة إلى أنه يجعل الفيروس غير نشط وغير ضار.

وأوضح مكس أن الباحثين يستهدفون إحداث تأثير بأسرع وقت ممكن بحلول الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه يمكن توزيعه عبر الصيدليات.

وعن طريقة استخدام السائل ،فيعتقد الباحثون، أن استخدام البخاخ 4 مرات في اليوم، كاف للحماية العامة، كما أنه آمن بما يكفي لاستخدامه كل 20 دقيقة إذا لزم الأمر، حال وجود الشخص في بيئة عالية الخطورة.

ويعمل الباحثون على تطوير السائل منذ أبريل الماضي، ويمكن شراؤه من الصيدليات بأرخص الأسعار، وبخاخ سائل الأنف مصنوع من مكونات تمت الموافقة عليها سابقا للاستخدام الطبي، ولا يحتاج لموافقة أخرى لطرحه للبيع.

وعن علاج كورونا بدواء يعتمد على الأجسام المضادة أدوية علاج كورونا ومنع تدهور الحالة الصحية لمريض «كوفيد 19»، فأعلنت ألمانيا أمس عن عزمها استخدادم دواء لعلاج كورونا يعتمد على الأجسام المضادة بدءا من الأسبوع المقبل.

والعقار الذى ستستخدمه ألمانيا يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وستصبح ألمانيا أول دول الاتحاد الأوروبي في استخدام الأجسام المضادة في علاج كورونا وسعر الجرعة الواحدة ألفين يورو، وفقا لقناة «روسيا اليوم» بما يعادل نحو 38 ألف جنيه مصري.