زوجة الشهيد ياسر عصر أثناء تسلمها وسام تكريمه: كان بطلا استثنائيا

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على منح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، لاسم الشهيد اللواء، بدرجة مساعد الوزير، ياسر عصر، وتتسلم الوسام أرملته السيدة صفاء سليمان الإمام الشامي، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة.

وقالت زوجة الشهيد: «أنا زوجة الشهيد البطل ياسر حسن عبد الحميد عصر، البطل ده كان استثنائي وضحى بروحه، وقبل كده مرة كمان كان في 2016 لما كان فيه قطر كان هيولع وهو دخل بنفسه ومستناش الحماية المدنية وخاف على أرواح الناس زي عادته وهو ده كان إيمانه إنه لازم يحمي الناس ويحافظ على أرواحهم».

وأضافت، «ولما حصل الاستشهاد الأخير أنا قولت إنه أكيد لو كان ربنا نجاه من اللي هو فيه مكنش هيقصر في إنه يبذل روحه فدا شعب مصر لأن مصر تستاهل وفعلا مصر تستاهل» ووجهت الشكر للرئيس السيسي قائلة «متشكرة قوي يا فندم».

وتحتفل وزارة الداخلية بعيد الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الفن والسياسة والإعلام.