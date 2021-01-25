عاجل.. السيسي: اليوم يوافق ذكرى غالية في الوطنية المصرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر تحتفل اليوم بعيد الشرطة، الذي يوافق ذكرى غالية بالوطنية المصرية، وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسّدت بها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن وكانت ملحمة كفاح ونضال ستظل شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة المصرية، أنّ الاحتفال اليوم مناسبة نستدعي فيها ذاكرة الوطن المعاني والقيم، ومن أسمى تلك القيم والمعاني قيمة الكبرياء الوطني، فنتذكر معا شهداء الشرطة ممن ضحوا بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عاليا.