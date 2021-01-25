وزير الداخلية للرئيس السيسي: عازمون على تحصين المصالح العليا للبلاد

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنّ محاولات تهريب المخدرات انعكاس للتوتر الذي تشهده المنطقة، باعتبارها إحدى أدوات استهداف عقول الشعوب، وتضطلع أجهزة البحث والمعلومات الوزارة بالتصدي لها وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية والحيلولة دون إغراق البلاد بالمواد المخدرة أو استخدامها كمحطة لتهريب للدول الأخرى.

وأضاف خلال كلمته في احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة التاسع والستين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «تحقيقًا للأمن بمفهومه الشامل، حرصت الوزارة على الارتقاء بمنظومة السجون والتوسع في تنفيذ برامج متطورة ترسخ مبادئ حقوق الإنسان عبر الاهتمام بالجوانب الصحية والتعليمية والمهنية والاجتماعية للنزلاء وإعادة تأهيلهم للعودة للانخراط كعناصر صالحة وفاعلة في المجتمع».

وتابع، أنّه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة اضطلاع كل مؤسسات الدولة بدورها المجتمعي التكافلي، فإن أجهزة الوزارة تطور أجهزة الوزارة برامجها في سبيل تحقيق جودة الخدمات الامنية للمواطنين من خلال التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والمساهمة بفاعلية في المبادرات الاجتماعية التي تستهدف تخفيف العبء عن كاهل أهلنا من محدودي الدخل ومتحدي الإعاقة، بما انعكس على تعميق التلاحم الإنساني بين المواطن ورجل الشرطة.

ووجّه وزير الداخلية، التحية لرجال الشرطة على امتداد مواقع العمل الأمني في يوم عيدهم، مشيرًا إلى أنّهم أكدوا بجهودهم وتضحياتهم أنّهم خير لمن سبقهم من رجال الشرطة الذين كانت لهم المواقف المشهودة على امتداد التاريخ في حماية الأمن الداخلي للوطن.

كما وجّه تحية تقدير واعتزاز لأرواح شهداء رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة، مع خالص الدعاء للمصابين باستكمال الشفاء حتى يعودوا إلى صفوف العطاء.

كما أكد وزير الداخلية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ رجال الشرطة عقدوا العزم على تحصين المصالح العليا للبلاد من أي خطر قد يهددها، وأنّهم على قدر كبير من الوعي بأهمية مواصلة سبل التطوير والتحديث والالتزام بالولاء والفداء مهما تعاظمت التضحيات.