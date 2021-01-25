محافظ المنوفية ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق القرن مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة قويسنا، احتفالًا بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة.

ومن جانبه، قدم محافظ المنوفية التهنئة لرجال الشرطة وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الشرطة، مؤكداً أهمية دورهم في حفظ الأمن العام واستقرار البلاد، وما يبذلونه من جهد وتضحيات في بسط الأمن ونشر الاستقرار حفاظاً على الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبطال، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد مدير أمن المنوفية أن جهاز الشرطة بكافة أفراده لن يألو جهداً في الحفاظ على وطننا الغالي، وأن رجاله على أتم الاستعداد بالتضحية في سبيل الحفاظ على حماية الوطن وسلامة أراضيه.