في عيدها.. الشرطة توزع هدايا تذكارية على المواطنين بوسط العريش

وزعت قوات الشرطة، اليوم، لعب أطفال وميداليات وهدايا تذكارية على المواطنين، في منطقة تجمع المصالح القريب من مجلس مدينة العريش، تزامنا مع عيد الشرطة الـ69.

قالت أم ناجي إحدى السيدات، إن أحد رجال الشرطة أوقفها لإعطاءها هدية تذكارية، وكانت عبارة عن ميدالية فضية للأطفال، وذلك بمناسبة أعياد الشرطة، وأعربت عن سعادتها البالغة ليس بالهدية فقط، بل قالت إنه منذ عدة أعوام، كانت العريش فى حالة ارتباك، وكانت المخاوف تسير فى كل اتجاه، والآن المواطنيين والشرطة جنبا إلى جنب من أجل البناء.

وأعرب محمد البيومي أحد الأهالي، عن سعادته بما قام به رجال الشرطة، موضحا لولا التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والشرطة، لما استطعنا أن نلتقط الصور التذكارية اليوم مع رجال الشرطة، وبهذا الشكل العلني.

وقال إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب، إن عيد الشرطة في سيناء مختلف عن أي مكان آخر، فإنه له دلالته، التى تشير وتؤكد انتصار القوات المسلحة على الإرهاب، لقد كنا فى مرحلة محاربة الإرهاب، والآن نحن في مرحلة البناء، ومن حقنا جميعا أن نفرح ونحتفل، ونلتقط الصور التذكارية بدون خوف أو إرهاب.

بدورها قدمت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان صدر من إعلام المديرية اليوم ـ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بمناسبة عيد الشرطة.

جاء فيه: «تتقدم المديرية بخالص التهاني القلبية لسيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومعالى اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإلى جميع قيادات التعليم مدراء العموم كل بشخصه والمدراء والزملاء بجميع حقول التعليم والمؤسسات التعليمية وجميع القيادات الأمنية ورجال الشرطة المصرية وجموع الشعب المصرى بمناسبة احتفالات أعياد الشرطة الـ 69 أعاده الله علينا جميعا بالأمن والأمان والسلام والرخاء اللهم آمين».