«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن شبكة القطارات الكهربائية السريعة في مصر

بدأت وزارة النقل والممثلة في الهيئة القومية للأنفاق العمل الجاد، من أجل تنفيذ مشروع أول قطار كهربائي سريع في مصر «العين السخنة - العلمين»، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ المشروع على 4 خطوط لربط جميع المدن ببعضها البعض، وسيتم تنفيذه على 2000 كيلو متر.

ويستعرض «الوطن»، في سؤال وجواب، كل ما تريد معرفته عن مشروع الشبكة المتكاملة لأول قطار كهربائي في مصر مشروع القطار السريع الأول في مصر، وكم عدد محطاته وفرص العمل المتاح به.

* كم يبلغ طول مسارات شبكة القطارات الكهربائية في مصر وعدد المحطات؟

يبلغ طول الشبكة متكاملة 2000 كيلو متر، وتصل عدد المحطات الإجمالية التقريبية 40 محطة.

* كم عدد الخطوط الذي سيتم تنفيذها في مشروع القطار الكهربائي السريع؟

سيتم تنفيذ القطار الكهربائي السريع على 4 خطوط، حيث يربط الخط الأول العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة وأكتوبر والإسكندرية والعلمين الجديدة بطول 460 كيلو، والخط الثاني سيربط الموانئ الرئيسية البحر الأحمر بالبحر المتوسط من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية وميناء جرجوب غرب بمطروح، وسيتم المرور بمحطات لنقل الركاب ومحطات لتحميل البضائع، والخط الثالث من القطار الكهربائي السريع، يربط الغردقة وسفاجا بقنا والأقصر، والتي تعد مناطق بها صادرات من الفوسفات والألمونيوم في نجع حمادي، حيث ستشحن كل هذه البضائع من سفاجا إلى قنا ونجع حمادي، وكذلك سيتم تسيير قطار كهربائي تسهيلا للسياح، وتحركهم من الغردقة ووصولهم للأقصر خلال ساعتين، كما سيكون هناك قطارات تجارية ستنقل البضائع من الأقصر للغردقة والعكس، أما الخط الرابع يربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظتي الأقصر وأسوان وسينقل الركاب في 4 ساعات فقط، وذلك سيربط بين القطار السريع القادم من العالمين والسخنة وبين محافظتي الأقصر وأسوان غرب النيل، وذلك لإنشاء خط قطار للصعيد آخر موازي لغرب النيل وليس شرقه، بسبب ارتفاع نسبة الأشغال في الخط العادي، لربط كل المدن الجديدة ومنها 6 أكتوبر والفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة من خلال ظهيرها الصحراوي.

* ما هى السرعة المخصصة للقطارات الكهربائية السريعة في مصر؟

السرعة التصميمية تصل إلى 250 كم في الساعة.

* كم عدد فرص العمل الذى سيتم توفيرها جراء تنفيذ القطار الكهربائي؟

سيتم توفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة، مثل التعيين في محطاته أو سائقين جداد ومشرفين محطات علاوة على التعاقد مع شركات نظافة، و4 ملايين فرصة عمل غير مباشرة مثل الاحتياج إلى متطلبات البناء والرخام وهكذا.

* وهل سيكون المشروع لنقل الركاب فقط؟

مشروع القطار السريع سيكون لنقل الركاب والبضائع معا، وسيربط هذا المشروع المنطقة الصناعية في 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية الجاري إنشائها بالعلمين بالموانئ المصرية، وهو ما سيخفف العبء على الطرق.