وزير النقل يبحث مع سفير ألمانيا تنفيذ القطار الكهربائي السريع في مصر

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير سيريل نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور رئيسي هيئتي السكك الحديدية والقومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء، أكّد وزير النقل، عمق العلاقات المصرية الألمانية، والتعاون المثمر بين الجانبين في شتى المجالات ومنها مجال النقل، أحدثها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل و«سيمنز» العالمية لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر، مع البدء الفوري لتنفيذ الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة.

وأعرب السفير الألماني بالقاهرة، عن اهتمام الشركات الألمانية بتدعيم التعاون مع الجانب المصري في قطاع النقل البحري، خاصة أنَّه تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين تحالف يوروجيت الألماني و«كونشتيب» إيطاليا لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط.

وأكّد وزير النقل، أنَّ هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بما يسهم في تطوير هذه المنظومة.

وأشاد السفير الألماني بالقاهرة، بما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات عملاقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنَّ اتجاه مصر نحو تطوير البنية التحيتية في شتى المجالات، خاصة قطاع النقل والسكك الحديدية بعد الانتهاء من تطوير شبكة الطاقة الكهربائي هو نفس الاتجاه الذي اتخذته الدول المتقدمة.

وتباحث الجانبان، في التعاون في مجال إنشاء مركز للتحكم لشبكة السكك الحديدية (الديزل والكهرباء، التي سيتمّ تنفيذها وكذلك التعاون لانشاء مركز لتدريب وتأهيل وصيانة خاص بمنظومة السكك الحديدية يتمّ خلاله تدريب المهندسيين والفنيين المصريين على أحدث نظم تكنولوجيا السكة الحديد والقطارات السريعة وذلك على أيدي خبراء ألمانيا المتخصصين في هذا المجال.

كما تمّ مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة «هيرنكنشت» الألمانية في مجال تدريب 160 مهندسًا وعاملًا مصريًا على ماكينات حفر الأنفاق ليتم تأهيلهم بما يمكنهم من العمل في السوق المصرية والالمانية كما اعرب السفير الالماني عن رغبة شركتي (DB شانكر – DHL) الألمانيتين للتعاون مع الجانب المصري في مجال نقل البضائع وإنشاء المناطق اللوجيستسة.

وأكّد الوزير، اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية حيث يتمّ تنفيذ خطة شاملة لتحقيق هذه المنظومة وكذلك تنفيذ خطة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عبر شبكة السكك الحديدية، لافتًا إلى أنَّه تمّ مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية.

كما أشار الوزير، إلى أنَّه في مجال مشروعات الربط بين مصر ودول الجوار فإن هناك مشروعات جديدة ضخمة في مجال الربط السككي والبري مع دول الجوار يمكن أن تشكل نموذجا مثمرًا للتعاون بين الجانبين ففي مجال الربط البري مع دول الجوار فهناك طريق القاهرة كيبب تاون الذي يمر في 9 دول أفريقية بطول 10228كم منهم 1155كم داخل الأراضي المصرية جار تطويرهم، وكذلك الطريق البري المخطط إنشاؤه بين مصر وتشاد وفي مجال الربط السككي فهناك مخطط لإنشاء خط «أسوان - توشكى - وادي حلفا» للربط مع السودان، وخط «الإسكندرية - السلوم - بنغازي للربط مع ليبيا، وكذلك مشروع خط «الفردان - العريش - رفح - طابا».

كما أشار الوزير، إلى أنَّه يتمّ تطوير كل الموانئ المصرية على البحر المتوسط للربط مع دول شمال وغرب أفريقيا وتطوير الموانئ المصرية على البحر الأحمر للربط مع دول شرق أفريقيا.