كل ما تريد معرفته حول التأمين على العاملين بالخارج

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للعاملين المصريين بالخارجين التأمين على أنفسهم، أو للعاملين بمنظمات دولية داخل مصر.

وتعرض «الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة بالتأمين على العاملين بالخارج كالتالى:

هل يحق للعاملين بالخارج الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية؟

قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ​ترك حرية الخضوع للتأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين المصريين بالخارج، أو العاملين بالمنظمات الدولية داخل مصر وغير الخاضعة لأحكام قانون العمل المصري، للعامل نفسه.

كيف يتقدم العامل خارج مصر أو العامل بمنظمة دولية للتأمين على نفسه؟

يتقدم المواطن المصري الذي يعمل خارج البلاد حال رغبته في الخضوع للتأمين الاجتماعي بصورة شهادة الميلاد المميكنة، وصورة بطاقة الرقم القومي، طلب اشتراك مؤمن عليه وفقاً للنموذج المرفق هنا.

هل هناك مستندات أخرى يقدمها؟

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشا آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

هل يقدم مستند مثبت لبدء العمل؟

على العامل تقديم صورة المستند المثبت لبدء العمل أو النشاط الموجب للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتي:

- صورة من جواز السفر على أن يكون سارياً.

- صورة موثقة من عقد العمل في الخارج.

- صورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية أو السفارة الأجنبية.

- صورة من عقد العمل على السفن الأجنبية.

- صورة جواز السفر البحري ساري المفعول.

- يقوم مكتب تأمينات مصر للتأمين على العاملين المصريين بالخارج بفتح اشتراك للعامل وتسجيله على قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.

- تقوم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات إلكترونياً بالأرشيف الإلكتروني وفقا لقانون 148 لسنة 2019.