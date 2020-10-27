الهيئة القومية للتأمينات: خدمة إلكترونية جديدة كل 3 أشهر

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات واضحة، برفع المعاناة عن المواطنين، من خلال تطوير عمل الهيئة ليكون بطريقة رقمية، وتقديم الخدمات التأمينية بمنتهى السرعة، وفي أقل وقت.

وأضاف "عوض"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنهم وضعوا خطة زمنية لتنفيذ عملية التحول الرقمي للهيئة، معربا عن أمله في أن تكون فترة التطوير قصيرة، وهي بدأت بالفعل من خلال إعادة هندسة الإجراءات لتبسيط الأمور على المواطنين، وربط قاعدة البيانات مع باقي مؤسسات الدولة، الأمر الذي يقلل من الأوراق والمستندات المطلوبة من المواطنين وكل ثلاثة أشهر ستكون هناك خدمة جديدة تقدم للمواطن، ويتاح تقديمها على المنصة الإلكترونية للهيئة.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أن الخطة ضخمة ولها عدة محاور، منها المحور الرقمي، ومحور تطوير المقرات، موضحا أن الأماكن غير لائقة لاستقبال كبار السن الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، وهذا من محاور التطوير ولكن المكاتب عددها كبير، وستستغرق وقتا، وستكون هناك أماكن لائقة بنظام انتظار آلي، وفي الفترة المقبلة سيحصل المواطن على خدمته بـ"الموبايل"، أما المكاتب ستكون لخدمة كبار السن الذين ليس لديهم قدرة على التعامل مع الأجهزة الحديثة، والصورة الذهنية عن مكاتب التأمينات ستتغير بشكل كبير.

وعن رفع المعاشات، قال، إن الدولة خلال الأربع سنوات الماضية حققت طفرة كبيرة في هذا الملف، خاصة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 900 جنيه، وقد تكون هذه الزيادات قليلة، ولكن رجال الأعمال وأصحاب الأعمال يؤمنون على الموظفين بـ100 جنيه، ولا يُعقل أن يحصل الشخص على ألفي جنيه بعد خروجه على المعاش.

وأكد، أن الدولة بدأت خطة إصلاح في ملف المعاشات، وأصبح الحد الأدنى للتأمينات 1000 جنيه، وفي شهر يناير المقبل سيكون 1200 جنيه، وسيتضاعف خلال الخمس سنوات المقبلة، وهذا يعود إلى دور التشريع، ويجب إيجاد آليات للوقوف على المرتبات الحقيقية للناس.