"القومية للتأمينات": 300 ألف شخص عمالة غير منتظمة مشتركين في النظام

قالت الهيئة القومية للتأمينات، إن عدد العمالة الغير منتظمة المشتركين فى النظام التأميني يبلغ حوالي ٣٠٠ ألف شخص.

وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات فى تصريحات صحفية، أن أهم ما يميز التأمين على العمالة غير المنتظمة أنه يورث، مشيرا إلى أن العامل يقوم بدفع حصة اشتراكه فقط، وتسدد الدولة حصة صاحب العمل.

وعن أنظمة الصرف، أشارت الهيئة الى أنه تم إطلاق 3 أنظمة جديدة سيتم تطبيقهم تدريجيا، وعلى مراحل وهي كارت ميزة، والحساب البنكي، والمحفظة الالكترونية، حيث يتم الاتجاه للنظام الرقمي، وتخفيفا للعبء على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، لسهولة القبض بعيدا عن زحمة التأمينات والبريد.

وقال اللواء جمال عوض، أنه تقرر بالنسبة لحالات استحقاق المعاشات الجديدة، وكذلك حالات بدل الفاقد وبدل التالف لبطاقات الصرف الحالية أن يتم الصرف لها ببطاقات بنكية ذكية "كروت ميزة"، والتي تدعم عمليات السحب النقدي، إضافة إلى دعم عمليات الشراء من المحال التجارية والمواقع الإلكترونية وسداد المستحقات الحكومية وكذلك عمليات السحب والإيداع النقدي على ماكينات الصراف الآلي وكافة الخدمات المصرفية الأخرى.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن الهيئة تضع نصب أعينها تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، والتي تبدأ بحصول المستحقين على جميع حقوقهم التأمينية في أقل وقت ممكن وبطريقة جيدة، مشيرا إلى أن البطاقات الحالية التي تصدرها الهيئة.

ولفت إلى أن رؤية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تتجه نحو تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر لهيئة رقمية، لافتًا إلى أن المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، والتي تعتبر 60% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية عبارة عن أرشيف، مضيفًا أنه سيعمل على ربط التأمينات مع أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيًا.