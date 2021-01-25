«مصر الخير» توقع بروتوكول تعاون مع 36 جمعية أهلية للتنمية المستدامة

وقعت مؤسسة «مصر الخير» بروتوكول تعاون اليوم الإثنين، مع 36 جمعية أهلية على مستوى محافظات مدن القناة وهي: «الإسماعيلية، بورسعيد، السويس» ومحافظة الشرقية، ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ استراتيجية المؤسسة، في إطار التعاون الفعال لتحقيق التنمية المستدامة والوصول بطريقة أفضل وأسرع للأسر الأكثر احتياجا وتنمية المجتمع.

وقال محمد عبدالرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة «مصر الخير»، إن الهدف من توقيع البروتوكول بين مؤسسة «مصر الخير» وعدد 36 جمعية أهلية شركاء التنمية بمحافظات مدن القناة ومحافظة الشرقية، هو بدء تنفيذ استراتيجية المؤسسة لعام 2021م، التي تستهدف تنمية المجتمع المدني بما يخدم مبدأ التنمية المستدامة، حيث سيتم تبادل و تداول المعلومات مع الجمعيات المشاركة، بما يضمن تطويرها وتنظيم العمل معها، بما يخدم المستحقين والوصول بطرق أفضل وأسرع للأسر الفقيرة والمستحقة.

«عبد الرحمن»: الهدف بدء تنفيذ استراتيجية المؤسسة لعام 2021

وأضاف نائب العضو المنتدب لمؤسسة «مصر الخير» أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى لاستراتيجية المؤسسة، التي تستهدف محافظات مدن القناه و الشرقية وأسيوط، ضمن هذه المرحلة، ومن ثم سيتم ضم باقي المحافظات تباعا على أن تطبق هذه الاستراتيجية على مستوى جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2022، ليتم الانتهاء من جميع مراحل تطبيق الاستراتيجية.

وأوضح عبدالرحمن، أنه سيتم الشراكة مع الجمعيات المستهدفة بهدف تنفيذ مشروعات مؤسسة «مصر الخير» في المجتمعات المتواجدة بها هذه الجمعيات، المشاركة في الاستراتيجية، علما بأن هذه الجمعيات هي الأكثر قربا للمجتمعات المستهدفة، وبالتالي تضمن المؤسسة سرعة تنفيذ الدعم للمستحق الحقيقي بالتعاون مع الجمعيات الشريكة.

وأشار نائب العضو المنتدب لمؤسسة «مصر الخير» إلى أن اختيار الجمعيات المشاركة فى الاستراتيجية لن يتم بشكل عشوائي، إذ خضع ما يقرب من 300 جمعية للتقييم من قبل المؤسسة، من خلال مجموعة من التقارير والمستندات التي تقدمها الجمعيات الراغبة في الشراكة تم تطبيق المعايير التي تستهدف الجمعيات النشطة، وكذلك تم تطبيق مبدأ الانتشار الجغرافي لنصل الآن للشراكة الفعالة مع 36 جمعية تغطي النطاق الجغرافي بمحافظات مدن القناة ومحافظة الشرقية.

وتابع نائب العضو المنتدب لمؤسسة «مصر الخير» أنه بعد توقيع البروتوكولات ستخضع الجمعيات المشاركة في الاستراتيجية لمجموعة من التدريبات التي تنمي مهارات القائمين عليها، التي تنقل لهم سياسة وإجراءات المؤسسة للعمل معها ولا تمانع المؤسسة في استخدام هذه المعلومات لتطبيقها في الجمعيات الشريكة في مشروعاتهم المنفردة لأن هذا هدفنا الأساسي وهو تنمية المجتمع المدني.

«صلاح»: لم يتوقف عملنا على توقيع البرتوكول

من جانبه قال أحمد صلاح، رئيس قطاع التنفيذ بمؤسسة «مصر الخير»: «لم يتوقف عمل مؤسسة (مصر الخير) على توقيع البروتوكول لتنفيذ أنشطة المؤسسة وتدريب العاملين بالجمعيات فقط، إنما ستستمر المؤسسة في دورها كداعم أساسي للجمعيات المشاركة ومتابعة المشروعات التي تخص المؤسسة وتنفذها الجمعيات الشريكة على مدار العام لضمان تحقيق التنمية الاجتماعية ومساندة ودعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف رئيس قطاع التنفيذ بمؤسسة «مصر الخير»، أن المرحلة الأولى لتنفيذ استراتيجية المؤسسة تشمل جمعيات محافظات مدن القناة ومحافظتي الشرقية وأسيوط، على أن يتم توقيع البروتوكولات مع باقي المحافظات تباعا، وفقا لمراحل تطبيق الاستراتيجية على مستوى الجمهورية.