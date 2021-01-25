منتخبا السويد والنمسا لليد يزورا الأهرامات ويلتقطا الصور التذكارية

استقبلت اليوم منطقة أهرامات الجيزة أعضاء منتخبي كل من السويد، والنمسا لكرة اليد المشاركين في النسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير.

وحرص أعضاء المنتخبين خلال الزيارة، على التقاط العديد من الصور التذكارية لهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء منتخبات كل من فرنسا وسويسرا واليابان وألمانيا والكونغو وأيسلندا والجزائر وأوروجواي، المشاركين في البطولة، زاروا منطقة آثار الهرم، وقاموا بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، مما يُعد خير دعاية للترويج والتنشيط السياحي للمقاصد المصرية، وأن مصر بلد آمن للسفر مما يزيد من ثقة السياح الوافدين لها.