«مستثمري السياحة»: تخفيضات فنادق شرم الشيخ وصلت لـ70% بإجازة نصف العام

قال الدكتور عاطف عبداللطيف،عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن فنادق شرم الشيخ قدمت خلال إجازات منتصف العام الحالية عروضا سعرية وتخفيضات بأسعار الغرف الفندقية وصلت لنحو 70% بالمقارنة الأسعار العادية.

وأضاف لـ«الوطن»، أن تلك العروض السعرية رفعت نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ إلى نحو 30% حاليا وهى أعلى نسبة يتم تحقيقها خلال العام الجديد، موضحا أن العديد من الفنادق التى تقدم تلك العروض المخفضة غير مشاركة بمبادرة "شتى فى مصر".

وأشار إلى أن تلك العروض هامة جدا خلال الوقت الحالي لاستمرار عمل الفنادق فى ظل تراجع الحركة السياحية الوافدة من الخارج بصورة غيرمسبوقة، موضحا أن هناك عددا قليلا من الدول الأوروبية كأوكرانيا وصربيا مستمرة إلى الآن فى إرسال سياح لمصر فى ظل الموجة الثانية من كورونا التى أوقفت بشكل نهائى خطط عودة الرحلات من الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر مثل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا حتى نهاية شهر مارس المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ تلك الدول فى تسيير رحلات لمصر بداية من شهر أبريل 2021.

«شتي في مصر» توفر للفنادق سيولة نقدية

ومن جهته قال ياسر إبراهيم ،عضو جمعية مستثمري نبق بجنوب سيناء، إن مبادرة «شتى فى مصر» التى طرحتها وزارة السياحة والآثار مؤخرا تساعد المنشآت الفندقية على توفير سيولة مادية تساعدها على البقاء مفتوحة وتمنحها القدرة على إعطاء الرواتب للعاملين لديها والمحافظة عليهم وعدم تسريحهم، لافتا إلى أن الفنادق المشاركة بالمبادرة لن تحقق أي مكاسب مادية بل تسعى فقط لتوفير مقومات مادية تساعدها على أن تظل مفتوحة.

وأشار إلى أن العديد من فنادق شرم الشيخ أغلقت أبوابها بشكل جزئى بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر يوليو الماضي رغم حصولها على شهادة "السلامة الصحية" وذلك لعدم وجود زبائن، مشددا على أن السياحة الداخلية قد تساعد على عودة تلك المنشآت للعمل بشكل كامل حال زادت نسب الإقبال.