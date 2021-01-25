انقطاع مياه الشرب 12 ساعة عن عدة مناطق بدمياط غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط، انقطاع المياه بمناطق (الشعراء - العنانية - السيالة - غيط النصارى- شطا - شط الملح - عزبة اللحم - الخياطة - الرطمة - الشيخ ضرغام - كفر حميدو- عزبة البرج - جنوب بورسعيد)، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 26 يناير، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، نظرًا لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح بطول 3.5 كيلو متر، تضمن تشغيل خطوط جديدة وإلغاء خطوط قديمة.

وفي سياق منفصل، حصلت «الوطن» على الموقف الخاص بارتداء الكمامات و الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا حتى أمس الأحد في محافظة دمياط، حيث بلغ عدد المحاضر المحررة للأفراد حتى 866 محضرًا للأفراد، بينما بلغ عدد المحاضر المحررة للمنشآت 23 محضرًا.

فيما بلغ مجمل المحاضر المحررة 889 محضرًا، والمحاضر المتصالح عليها 861، وبلغت قيمة المخالفات 77 ألف جنيه، بينما بلغ عدد الأسواق التي تم فضها 21 سوقًا، فضلًا عن إغلاق 34 سنترًا للدرس الخصوصية.

وشنت الوحدة المحلية بمركز و مدينة فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور ونائبى المدينة والقرى، وأعضاء اللجنة بالمدينة حملاتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا .

وقامت الوحدة المحلية بفارسكور، بتطهير وتعقيم للشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة المواطنين، يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور، بالارتقاء بمنظومة النظافة والظهور بالشكل الحضارى والاهتمام بالتطهير كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا المستجد، كما تم تحرير 22 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقعية وتم تحرير محاضر فورية بغرامة قدرها 50 جنيهًا بإجمالي 1100 جنيه، كما تم تحرير 50 محضر عدم إرتداء الكمامة لمكافحة فيروس كورونا في محافظة دمياط ليبلغ مجمل المحاضر المحررة من يوم الخميس إلى الأحد 88 محضرًا.