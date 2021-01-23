76 ألف طن حصيلة حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 26 سفينة، لتبلغ حركة الصادر من البضائع العامة 8070 طنًا، تشمل 1570 طن أسمنت و800 طن «داي أمونيوم» و5700 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 76082 طنًا، تشمل 38615 طن ذرة و2018 طن ألواح صاج، و7800 طن خردة، و9500 طن فول صويا، و1793 طن «أبلاكاش» و16356 طن قمح.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات، 99 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطا وفاصوليا وبطاطس وخس وخرشوف» وحاصلات زراعية «بصل وليمون و زيتون وفلفل وكتان»، وفاكهة «برتقال ومندرين ويوسفي»، يتمّ تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب وإسبانيا وأمريكا وهولندا وسلوفينيا والصين وإنجلترا وفرنسا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 102 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 715 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 95779 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 78292 طنًا، كما غادر قطاران، بعد أن شحنا 50 حاوية 40 قدمًا متجهة إلى ميناء الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2194 شاحنة.

وحصل ميناء دمياط على شهادة التطابق مع متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية «ISO 45001:2018» حيث تعتبر بذلك أول ميناء تجاري بحري مصري يحصل على هذه الشهادة بعد تجهيز وإستعداد هيئة الميناء واجتيازها كل الاختبارات اللازمة من قبل هيئة اللويدز العالمية.

وكان ميناء دمياط قد استقبل لجنة من هيئة «اللويدز ريجيستر» وهي من أكبر جهات الإشراف الدولية المتخصصة و المانحه لشهادات الجودة، والتي قامت بأعمال المراجعة والمرور واختبار جميع ادارات الهيئة للتأكد من تطبيقها وإلتزامها بجميع الضوابط والشروط اللازمة للحصول على شهادة التطابق مع متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية «ISO 45001:2018».