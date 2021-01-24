رئيس مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال تنسيق مشروع «جنة»

تفقد اليوم، المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز، أعمال تنسيق الموقع لـ 44 عمارة بإجمالى 1056 وحدة سكنية بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بالمجاورة «33» بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.

هذا وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ العمارات بالكامل ونهو أعمال التغذية الكهربائية وتنفيذ أعمال المرافق والطرق والزراعة.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة للمشروع، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة، مع الالتزام أيضا بالمعايير المهنية وأصول الصناعة وإنهاء الملاحظات حتى يتم تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق، وتنسيق الموقع خلال شهر مارس القادم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «covid-19»، لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع من الإصابة بالفيروس.

وأشاد رئيس الجهاز بموقع المشروع لقربه من ساحل البحر الأبيض المتوسط وكذلك الطريق الساحلى، وتوافر الخدمات من(مدرسة، سوق، مسجد).

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة الشاملة والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

هذا وقاد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، في وقت سابق، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية والبدرومات المخالفة بالأحياء الثالث والرابع والخامس بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع وفصل عدادات الكهرباء والمياه عن المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم، وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأماكن متفرقة بالمدينة، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية على الجزر والمسطحات الخضراء.

وكذلك تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السجائر وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة والتى تسئ إلى المظهر الجمالي، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «Covid19».