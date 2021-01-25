أهمها «قاعة في مسجد».. غلق 8 مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية (صور)

«فيها كتاب دين» كانت تلك هي مقولة الأطفال لتجنب إلقاء شنطتهم المدرسية في حال المشاجرات مع رفاقهم، الأمر الذي اتخذ منه البعض في الوقت الجاري، ذات الحيلة للاستمرار في تقديم الدروس الخصوصية تحايلًا على قرارات غلق مراكز الدروس الخصوصية، حيث فتح بعض المعلمين قاعات المساجد للتدريس بداخلها هرباً من المسؤولية القانونية أمام مسئولي التربية والتعليم أو الأحياء، وهو ما حدث في نطاق إدارة العامرية التعليمية غرب الإسكندرية.

وقال هشام عثمان، مدير عام إدارة العامرية التعليمية، إنه تم شن حملة علي السناتر المتواجدة في نطاق منطقة عبد القادر الجديدة وتم مداهمة 8 مراكز معدة للدروس الخصوصية، وتشميع السناتر بالشمع الأحمر بمعرفة حي العامرية أول.

وأوضح عثمان، أن أبرز الأماكن التي تم رصدها لاستغلالها كمركز دروس خصوصية هي قاعة بمسجد الفاروق، لافتاً إلى أن الإدارة قامت مخاطبة وزارة الأوقاف بذلك لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.

وأوضح أنه تم مكتبة الأسرار وهي شقة بها مكتبة عمارة رقم 65 مدخل 1 بها صالة وحجرة داخلية وبها بعض الكنب والتخت والكراسي ومعدة للدروس الخصوصية وتم التحفظ علي مجموعة من المذكرات، بالإضافة إلى حضانة عصافير الجنة وهى عبارة عن مبنى سكنى مغلق تماما، وغلق سنتر عمارة 85 مدخل 2 بدون أسم.

ولفت إلى غلق سنتر مجهز للدروس الخصوصيه داخل شقة سكنيه عمارة 64 بجوار مكتبة روان ابو ضيف، وحضانه داخل بلوك 62 مدخل 2، وشقة 2 بلوك 62 مدخل 1، وغلق شقة مجهزة كسنتر تعليمى بجوار معرض سلسبيل والقبطان للتجارة والتوزيع.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية بكافة أرجاء المحافظة، بناء على القرار رقم 708 لسنة 2020 الوارد من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وسط تحايل أصحاب تلك المراكز من خلال الفتح مجدداً ضاربين بالقرارات التعليمية والصحية عرض الحائط، الأمر الذي يمثل خطورة كبرى على صحة الطلاب وتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونجحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، في غلق أكثر من 100 مركز دروس خصوصية خلال الفترة الأخيرة منذ بدء الدراسة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية بالإضافة إلى منع التجمعات للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن دور التربية والتعليم معاقبة التابعين للتربية والتعليم، بينما قرارات الغلق والتشميع والغرامات المالية هي من اختصاصات الأحياء، لافتا إلى أنه في الوقت ذاته تقوم الإدارات التعليمية بتكثيف حملاتها لمتابعة عمليات الغلق والتأكد من عدم الفتح مجددا عقب إنتهاء الحملة، وذلك لوقف أي عمليات تجاوز من مسؤولي تلك المراكز.