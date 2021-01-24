وصول بضائع استراتيجية على متن 72 سفينة بميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والحاويات، حيث بلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 72 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية، وذلك خلال الـ 48 ساعة الماضية، بإجمالي حاويات صادرة بلغت 8033 حاوية.

ومن جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 240 ألف و625 طن وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم وأخشاب.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة بلغ 8033 حاوية، فضلا عن دخول وخروج 12 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين من أخطار فيروس كورونا المستجد.

وطالب شاهين بضرورة الالتزام بالوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي، فضلا عن إتباع كافة البروتوكولات التي نشرتها وأوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت هيئة العامة لميناء الإسكندرية، قد تمكنت الأسبوع الماضي، من إعادة تصدير شحنة من الأخشاب الملوثة إشعاعيًا، والتي سبق وأن وردت على متن السفينة «St johns».ونجحت سلطات الميناء في تمكين جهات الفحص والرقابة المعنية في الميناء من رصد وتحليل الشحنة، ومن ثم رفض دخولها إلى أراضي البلاد، حيث تبين تلوثها بنسب إشعاعية مضرة.

وسارعت هيئة الميناء إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة تصدير الشحنة والمكونة من 1800 طن أخشاب ملوثة إشعاعياً، وتابعت عن كثب شحنها على متن السفينة «DANA TRADER»، حيث تمت مغادرتها عقب تحسن الأحوال الجوية التي ساءت الفترة الماضية.