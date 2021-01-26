تعرف على المستندات المطلوبة لكفالة طفل إلكترونيا

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تسهيل كفالة الأطفال بشكل عام، وفي ظل تفشي فيروس كورونا، «كوفيد 19»، وضعت الوزارة نظاما أكثر سهولة للأسر التي تريد كفالة طفل يتيم، وذلك من خلال الإنترنت والصفحة الرسمية للوزارة، وتعتبر الكفالة إلكترونيا هي فكرة بسيطة وسهل التعامل معها، وستساهم بشكل كبير في خفض عدد الأطفال الموجودين في دور رعاية الأطفال، فيقلل العبء المادي على الوزارة، ما يؤدي إلى تحسين مستوى دور الرعاية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الأطفال التربوي والفكري والتعليمي، ويرصد التقرير التالي المستندات المطلوبة لكفالة طفل:

المستندات والنماذج المطلوبة للحصول على الخدمة:

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة

- صورة عقد الزوج (في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة)

- صورة قسيمة الطلاق (في حال التقدم من سيدة مطلقة)

- شهادة وفاة الزوج (في حال التقدم من قبل سيدة أرملة)

- صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.

-صورة المؤهل الدراسي.

- شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B

بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة تتأكد الوزارة من صحة البيانات الواردة بالطلب مثل (شهادات ميلاد الأبناء المميكنة «إن وجد» بيان بالممتلكات، مفردات المرتب أو المعاش ومصادر الدخل الأخرى، بيان بالمسكن (فاتورة كهرباء أو صورة ملكية/ عقد الإيجار، صورة بطاقة الرقم القومي للضامنين).

- التزام الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطرقية لا تخل بمبدأ السرية والمهنية

- أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع الإدارة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت آخر أو مؤسسة اجتماعية.

- تسهيل مراقبة الوزارة أوضاع الأسر للتأكد من سلامة الطفل، إلى أن من أهم أسباب زيادة عدد الأطفال في دور الرعاية هو انتشار الطلاق والخلع بنسبة كبيرة في مصر، ووجود علاقات غير مشروعة تنجب أطفال مجهولي النسب، أو بسبب تدهور حالة البعض وعجزهم فيتركون أطفالهم في الشوارع.