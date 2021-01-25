ضبط مركزين لعلاج لإدمان بدون ترخيص في جنوب المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بالتنسيق مع منطقة شمال الصعيد لمكافحة المخدرات بالمنيا، لضبط مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان، بحي جنوب المدينة.

وقاد نائب محافظ المنيا، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لضبط المركزين المخالفين، حيث رافقه خلال الحملة العقيد طارق سليم، رئيس المنطقة، والمقدم محمد فاروق، وكيل المنطقة، والرائد نزار الواعر، معاون مباحث مركز المنيا، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور محمد عارف، مدير إدارة التفتيش الصيدلي.

وتم خلال الحملة إلقاء القبض على مديري المركزين، وتم التحفظ على 34 مريضاً داخل المركزين، يتلقون العلاج على يد عاملين غير مؤهلين لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمرضى الإدمان، مما يخالف تعليمات وإرشادات وزارة الصحة، بالإضافة لعدم وجود أطباء متخصصين وأطقم تمريض على كفاءة للتعامل مع حالات مرضي الإدمان، إلى جانب عدم وجود اخصائيين نفسيين واجتماعيين.

وأكد نائب محافظ المنيا أن المحافظ أصدر توجيهات عاجلة لتحويل المرضى إلى مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمنيا الجديدة، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تمهيداً لنقلهم إلى مركز «العزيمة» لتأهيل المتعافين من الإدمان بسمالوط، وذلك حرصاً على سلامتهم وصحتهم للخروج من هذه الازمة، مؤكدا ان الأجهزة التنفيذية تعمل على تقديم يد العون والمساندة لأبنائها.

وأضاف «أبو زيد» أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تطبيق قرار الغلق على تلك المنشآت غير المرخصة، والتحفظ على مسئولي إدارة المركزين، وذلك من خلال تشكيل لجنه متخصصة من العلاج الحر، والتفتيش الصيدلي، والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتنسيق مع منطقة شمال الصعيد لمكافحة المخدرات، لفحص المركزين، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم قانوناً.

وكانت الوحدة المحلية لمركز مطاي قط ضبطت قبل نحو شهرين، مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان، وتم غلقهما أيضاً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

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