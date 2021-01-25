إغلاق مركز دروس خصوصية بمغاغة وتغريم 29 شخصا دون كمامات

واصلت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، اليوم الإثنين، شن حملات متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن الدولة بشأن متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحالة العامة داخل الشوارع والقضاء على أي تجمعات من المواطنين، بالإضافة لمتابعة التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الواقية.

من جانبه، قال محمد السيد ليلة رئيس المركز، إنه تم خلال الحملات تحرير 29 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين بوسائل النقل العام، حيث تم تطبيق الغرامة الفورية على المخالفين، كما تم خلال الحملات اغلاق مركز للدروس الخصوصية لمخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا شنت في وقت سابق حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والأجهزة الأمنية، أسفرت عن ضبط 42 مخالفة متنوعة، منها 38 محضر مخالف بنطاق حي جنوب المدينة، و4 محاضر أخري لعدد من المطاعم لمخالفتها الاجراءات الاحترازية، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وتواصل الوحدة لمركز ومدينة المنيا شن الحملات لمتابعة إلتزام المواطنين بإتخاذ الإجراءات الاحترازية ومنها إرتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد والتأكد من عدم مخالفة الإجراءات بالمطاعم والمقاهي وذلك حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والتي قد منحت علي اساسها الضبطية القضائية لعدد من رؤساء المدن ونوابهم بناء علي الكتاب الدوري رقم 2701 لسنة 2021 وقرار وزير العدل رقم 128لسنة2021 والخاص بمنح الضبطية القضائية، والكتاب الدوري رقم7 لسنه2021 والصادر من وزير التنميه المحلية والكتاب الدوري الصادر من محافظ المنيا رقم 174 لسنه 2020 بشأن إتخاذ الإجراءات الاحترازيه التنفيذية للقرارات.