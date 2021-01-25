نظر دعوى منع ظهور واستضافة رئيس الزمالك المعزول 28 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، التي يطالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية من رئيس الزمالك المعزول، بجلسة 28 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 1283 لسنة 70 قضائية، وزير الاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار، والممثلين القانونيين لبعض القنوات الفضائية.

وقال عباس في دعواه، إنّ رئيس الزمالك المعزول اعتاد الظهور في القنوات الفضائية كضيف، للتحاور في الكثير من البرامج، وأنه يستغل ذلك ليوجّه السباب له دون وجه حق، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وحرر محاضر اتهمه فيها بالسب والقذف، وأقام الجنحة رقم 26133 لسنة 2014 جنح العجوزة ضده".

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.

واعتبرت اللجنة أنَّ مخالفات رئيس الزمالك شكلت خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وأضافت أنّ تصرفات رئيس الزمالك تشكل تدمير للنشء والشباب المصري.

وأقام رئيس الزمالك المعزول دعويين قضائيتين للمطالبة بإيقاف قرار اللجنة الأولمبية المتضمن إيقافه عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، وحملت الدعوى رقم 2015 لسنة 75ق.