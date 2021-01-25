البحيرة والشرقية والقليوبية في صدارة «طلبات التصالح»

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن أنّ إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها المحافظات حتى أمس، بلغت مليونين و713 ألف طلب تصالح، موضحا أنّ ترتيب المحافظات حسب تلقي عدد طلبات التصالح، جاءت البحيرة على رأسه، بعدد طلبات بلغ 278416، تليها الشرقية بـ237360 طلب، والقليوبية 221318 طلب، والجيزة 205773 والمنوفية 197421 والقاهرة 173059 والمنيا 160478 والدقهلية 156942 والغربية 148058 وسوهاج 136491 طلب.

استمرار تلقي طلبات التصالح

وأشار إلى استمرار المحافظات في تلقي طلبات التصالح بمختلف المراكز التكنولوجية حتى نهاية مارس المقبل، وفق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتشجيع المواطنين الراغبين في التقنين لتقديم طلبات التصالح، ويتم تلقي كل الطلبات التي تقدم إلى الأحياء حتى البت فيها من قبل اللجان الفنية بالمحافظات سواء بالقبول أو الرفض.

ولفت إلى أنّ مد مهلة تلقي طلبات التصالح، آخر فرصة وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، وعلى المواطنين استغلال الفرصة للتعامل بشكل رسمي حول العقارات والوحدات المخالفة بعد تقنين وضعها، وتسديد قيمة التصالح، إما دفعة واحدة أو على أقساط حسب رغبة صاحب الشأن، مشيرا إلى وجود تيسيرات تناسب المواطنين لتشجيعهم على التصالح، إذ يهدف القانون إلى أن تحصل الدولة على مستحقاتها وتنظم أعمال البناء، والحد من فوضى العمران وتقنين الوضع للحالات المخالفة التي ينطبق عليها القانون.

اتباع الإجراءات الوقائية للحد من كورونا

وأشار إلى استمرار المحافظات في اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمباني الحيوية والخدمية والشوارع بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات للحد من انتشار فيروس كورونا، من الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق مواعيد غلق المنشآت وفض الأسواق المخالفة ومنع إقامة سرادقات العزاء والأفراح وغلق مراكز الدروس الخصوصية.