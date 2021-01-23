هل يحصل المحل الكائن فى عقار مخالف على رخصة؟.. القانون يجيب

رصدت «الوطن» موقف المحال العامة الكائنة فى عقارات غير مرخصة، حيث أكد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أن المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد.

وأشار القانون إلى أن المحل هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشات السياحية والفندقية والصناعية.

رسم معاينة لايجاوز ألف جنيه

وأوضح القانون أن طالب الترخيص يتقدم بالطلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لايتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا يعد الطلب مقبولا.

وفى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لايجاوز ألف جنيه، وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة.

يجوز التنازل عن رخصة

وأوضح أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحل لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون، وذلك بموجب خطاب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق معه عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز فى الطلب خلال شهر وإلا يعتبر الطلب مقبولا ويتم سداد رسم لايجاوز 10 آلاف جنيه.