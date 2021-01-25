صايمة محسن.. أول مسلمة تتولى منصب النائب العام في تاريخ أمريكا

تتولى صايمة محسن، والتي تبلغ من العمر 52 عاما، منصب النائب العام في منطقة شرق ولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية، في 2 فبراير المقبل، بحسب ما ذكره موقع «ديترويت برس».

وبحسب الموقع، أن يوم 2 فبراير سيشهد تولي أول امرأة مسلمة لهذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد استقالة النائب العام الحالي للمنطقة ماثيو شنايدر، في أول فبراير، بعد شغله المنصب لمدة 3 سنوات.

ونقل الموقع عن شنايدر، قوله إن صايمة محسن، والتي تشغل حالياً منصب مساعد النائب العام بشرق ميشيجان، ستحل محله،مضيفا: «أنا سعيد للغاية لأنها من أفضل المدعين الفيدراليين الذين عرفهم على الإطلاق، فهي محامية ومديرة موهوبة، وبصفتها أول نائب عام فيدرالي مهاجرة مسلمة في التاريخ الأمريكي، فإن توليها منصبها يعد أمرا تاريخيا، وستكون مدافعة عن المجتمع الأمريكي».

من جانبها، قالت صايمة محسن، إن توليها المنصب يعد شرفا عظيما، وأنها سوف تلتزم بالوفاء بمهمتنا الأساسية المتمثلة في تطبيق القانون بأمانة والسعي لتحقيق العدالة للجميع.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية، أن صايمة محسن، خدمت في وحدة مكافحة العنف والجريمة المنظمة بمكتب المدعي العام، وكذلك في فريق عمل المخدرات، ووحدة الجرائم العامة، وأن لديها خبرة كبيرة في التعامل مع مجموعة واسعة من القضايا.

وولدت صايمة محسن في باكستان، وتخرجت صايمة محسن في جامعة روتجرز في نيوجيرسي وحصلت على بكالوريوس ودرجة في القانون، وأصبحت مساعد النائب العام في نيويورك، ثم عملت في قسم العدالة الجنائية بولاية نيوجيرسي، ونائب المدعي العام للجريمة المنظمة والابتزاز، وبدأت العمل في مكتب النائب العام في ميشيجان عام 2002، وكان بعض المسلمين محامين يعملون في مكاتب المدعي العام في ميشيجان، مثل المحامية المسلمة فدوى حمود، لكن لم يكن هناك نائب عام فيدرالي مسلم.