إدارة الزمالك تغيب عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

شهد اجتماع اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، مع الأندية، لمناقشة مشكلات التحكيم وتقنية الفيديو وتشكيل رابطة الأندية، غياب ممثل من اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك عن الحضور.

وتواجد منتصر الرملاوي أحد إداريي الفريق الأول في الاجتماع، فيما حضر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إلى مقر اتحاد الكرة، كممثل لناديه.

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