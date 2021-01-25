مصرع 3 وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق ديمو ببني سويف

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، في حادث سير، وقع اليوم، إثر انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» بطريق «بني سويف الفيوم» الصحراوي الجديد، أمام دير الحمام بدائرة مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» بطريق «بني سويفـ الفيوم» الصحراوي الجديد، أمام دير الحمام بدائرة مركز شرطة ناصر، نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين من ركاب السيارة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف عوض، مدير الفرع، بـ5 سيارات إسعاف، نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ، لتلقي العلاج اللأزم، تحت إشراف الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة 3 أشخاص، هم: محمد أحمد حمدي 41 سنة، مقيم مركز بني مزار بالمنيا، ومحمد عشري عبدالعزيز، 32 سنة، مقيم مدينة 6 أكتوبر، وحسام شعبان حسين محمد، 30 سنة، وتم إيداع جثث المتوفين الثلاث بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلًا من: عشري عبدالعزيز عبدالجواد، 62 سنة، مقيم 6 أكتوبر، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجمال علي عبدالفتاح، 58 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، ومنجي سعد عبدالملاك 48 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمد صادق عبدالعظيم 48 سنة، مقيم مركز سمسطا ببني سويف، بجروح وكدمات متفرقة، وعبدالعليم شحاتة عبدالعليم، 48 سنة، مقيم مركز ملوي بالمنيا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد سيد عبدالحليم، 37 سنة، سائق، مقيم بني سويف، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومختار عبدالرحيم حسن، 30 سنة، مقيم محافظة المنيا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر، وأحمد حسين محمد، 22 سنة، بجروح وكدمات وإشتباه كسر بالقدم الأيمن، وتم اجراء الإسعافات الأولية لهم، واحتجز بعض الحالات بالمستشفى.

وجارٍ إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.