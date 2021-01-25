الجنح تقضي بعدم اختصاصها في سحل سيدة بالمعصرة: جناية سرقة بالإكراه

قضت محكمة جنح أمن الدولة بحلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، بعدم الاختصاص النوعي، في نظر قضية سرقة حقيبة سيدة وسحلها فى منطقة المعصرة، المتهم فيها شخصين، واللذين ظهرا في فيديو، وهما يجذبان حقيبة يدها منها كرها عنها، وسحلها بالشارع، مطلع الشهر الجاري، وأمرت بإحالة القضية للنيابة العامة مجددا، لاتخاذ شؤونها.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، بعدما أطلعت على فيديو الواقعة، وفصّلت أسباب حكمها بقولها إن الواقعة تشكل جناية سرقة بالإكراه بسبب خطف حقيبة السيدة المجني عليها عنوة.

فيديو الواقعة:

تداول رواد مواقع التواصل فيديو للواقعة، الذي يظهر فيه شخصان، أحدهما مترجل على قدميه، والثاني يستقل دراجة نارية، حيث أحاطا بسيدة كانت تسير فى الشارع بمنطقة وادي حوف بالمعصرة، وغافلها أحدهما، وجذب حقيبة يدها منها عنوة، وتمسكت هي بحقيبتها، ما أدى لسحلها فى الشارع لعدة أمتار، ثم لاذا بالفرار.

القبض على المتهمين:

وتلقت وحدة مباحث المعصرة، بلاغا من المجني عليها بتعرضها لحادث سرقة وسحل بمنطقة وادى حوف، التابعة للقسم، كما رصدت المتابعة الأمنية تداول الفيديو، وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين بعد إجراء تحريات مكثفة حولهما، وحددت أماكن تواجدهما، وألقت القبض عليهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكاب الجريمة، كما أقرا بالظهور في الفيديو بعد مواجهتهما به.

النيابة تحقق:

باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، ثم مثلا أمام قاضي المعارضات الذي جدد حبسهما على ذمة القضية، وأحالتهما النيابة العامة لمحكمة الجنح.

عدم اختصاص:

نظرت محكمة الجنح فى حلوان القضية، وشاهدت الفيديو الخاص بالواقعة والذي قدمته المجني عليها، وفي ختام الجلسات قضت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي لنظر القضية كون الجريمة سرقة بالإكراه، وأمرت بإحالة القضية مجددا للنيابة العامة لإتخاذ شؤونها فيها.