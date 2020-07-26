الجنايات تقضي بعدم الاختصاص بنظر 4 دعاوى من رئيس الزمالك ضد "الوطن"

أصدرت محكمة جنايات الدقي، قرارا اليوم الأحد، بعدم اختصاصها بنظر الجنح الصحفية أرقام 7741 و 7746 و 6489 و 7780 لسنة 2016، المقامة من رئيس نادي الزمالك، ضد جريدة "الوطن" كونها لا تشكل الاختصاص بنظر تلك الدعاوى وفقا للقانون.

وقال طارق جميل سعيد المستشار القانوني لـ"الوطن"، إنه مثل أمام المحكمة ولم يحضر أحد عن المدعي رئيس نادي الزمالك.

ودفع "سعيد" بعدم اختصاص المحكمة على الرغم من أن هناك بعض من تلك الدعاوى المنظورة سبق فيها صدور أحكام بالبراءة لصالح جريدة "الوطن" وصحفييها، إلا أن الدفع المتعلق بالنظام العام كان عدم اختصاص المحكمة، وهو الدفع الذي استجابت فيه المحكمة للدفاع.

وأوضح "سعيد" أن هذا القرار ليس غريبا على القضاء المصري العادل الذي أنصف جريدة "الوطن" من قبل في قرابة 200 جنحة أقامها رئيس الزمالك، ضد الجريدة وصحفييها، وانتهت جميعها بالبراءة.

ولفت "سعيد" إلى أن القضايا التي نشرت بالجريدة قدمنا فيها مستندات صادرة عن جهات رسمية حكومية، تثبت صحة ما نشرته "الوطن"، وصحة المخالفات التي ارتكبها رئيس الزمالك، مثل بناء عمارة بالمخالفة للقانون، وكذلك فيلا مارينا، بمستندات تؤيد البناء بالمخالفة للقانون، وأيضا قيامه بإسناد أعمال حمامات السباحة بالنادي بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات.

واختتم المستشار القانوني لـ"الوطن"، تصريحاته بأن جميع الملفات والتحقيقات والتقارير التي تناولتها "الوطن" ونشرتها ضد رئيس نادي الزمالك، كان الغرض منها إظهار حقائق الأمور والمخالفات الجسيمة التي ارتكبها رئيس نادي الزمالك، وجميعها مؤيدة بمستندات رسمية لا يجرؤ أحد على إنكارها.