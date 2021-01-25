عاجل: إصابة «سمكري سيارات» في انفجار داخل ورشة بالمنيا

أصيب أحد الأشخاص ببتر في أحد أطرافه، نتيجة انفجار اسطوانة أكسجين داخل ورشة لسمكرة السيارات في مدينة المنيا، مساء اليوم الاثنين، حيث تم نقله إلى المستشفى الجامعي، في حالة فقدان للوعي.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بحدوث انفجار، وصف بأنه «محدود»، داخل ورشة لسمكرة السيارات، في شارع «سكة تلة» بحي غرب مدينة المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وفريق من إدارة البحث الجنائي، وبالفحص تبين حدوث الانفجار بشارع «سكة تلة»، أمام المدرسة الثانوية الصناعية، بحي غرب مدينة المنيا، ونتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص، يُدعى «محمد كامل محمود»، 51 سنة، سمكري سيارات، حيث أُصيب بغيبوبة تامة، وبتر بالذراع الأيسر، وجرى استدعاء سيارة إسعاف، لنقله إلى مستشفى المنيا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم، كما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.