أستاذ علوم سياسية: الشرطة المصرية مدربة على أعلى مستوى

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر كلها تحتفل اليوم بعيد الشرطة الـ69، وليس رجال الشرطة بمفردهم، وهذا تخليد لمعركة رجال الشرطة أمام القوات البريطانية، والتي كانت مسلحة تسليحا ثقيلا، وهذا يظهر الارتباط بين الشعب والقيادة والشرطة، والرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه زار أكاديمية الشرطة منذ أيام.

تدريب على أعلى مستوى

وأضاف «بدر الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الاثنين، أن الشرطة لها أهمية كبيرة، وهناك تدريب على أعلى مستوى بين صفوفها، وهي تشارك في قوات حفظ السلام الدولية، ولها ترتيب متقدم في المشاركة حول العالم، والرئيس في كلمته تعرض إلى دور الشرطة، مشيرا إلى أن الشرطة تقدم خدماتها المباشرة إلى المواطنين، إضافة إلى أعمالها الشرطية، مثل تقديم السلع للمواطن المصري بأسعار جيدة، ومعتدلة.

دور كبير في قضايا مهمة

وشدد على أن الشرطة لها دور كبير في الهجرة غير المشروعة، والاتجار في البشر، وتجارة المخدرات، والمال العام، وهذه كلها تقوم فيها بدور مهم وكبير، مشددًا على أن مستوى التدريب لدى قوات الشرطة مرتفع للغاية، وهذا يجعل رجال الشرطة على أعلى مستوى، ولذلك فإن مصر مصر تعتبر ثالث دولة على العالم في الإسهام في قوات حفظ السلام الدولية التي تعمل على حفظ السلام في المناطق التي تشهد نزاعات وتوترات في مختلف دول العالم.

ولفت إلى أنه لا يمكن الفصل بين عمل مؤسسات الدولة المختلفة، حيث تعمل بالتوازي معا، والشرطة تعمل مع باقي المؤسسات مثل وزارة الخارجية، وبعض القضايا تحتاج إلى التعاون، مثل الإرهاب والفساد، وغسيل الأموال.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد اليوم الاثنين، احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69، حيث أشاد بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن القومي المصري.