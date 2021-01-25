«حياة كريمة» تعيد البصر لمُسنة بالغربية: «ربنا يكرمهم نوروا لي طريقي»

استجابت مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير القرى المصرية، لحالة سيدة مسنة فاقدة للبصر في محافظة الغربية، إذ قدمت العلاج لها، ما أدى إلى استعادة بصرها.

وقالت السيدة، التي تدعى حميدة موسى، إحدى المستفيدات من المبادرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «عاوزة أخش وأطلع بره أقضي حاجتي وكل ده متحرم عليّ، ورحت للدكتور قال لي إن اللي عندي شوية مياه على عيني».

وأضافت، أنه صرف لها علاجا وطلب منها أن تنتظم في الحصول عليه، وبعد انقضاء هذه المدة عادت إليه مرة أخرى، دون تحسن، وأخبرته بأنها تحصل على الأنسولين لعلاج مرض السكري: «قلت للدكتور باخد أنسولين، قال لي بتاخدي كام؟ قلت له باخد 50.. الذل وحش»، مشيرة إلى أن معاناتها لم تنته إلا بعد أن علمت مبادرة «حياة كريمة» بحالتها وقررت علاجها.

وحول علاجها بواسطة مبادرة حياة كريمة، قالت: «رحنا طنطا وقعدنا طول النهار هناك، وعملوا لي العملية وفرحت، وحبة المياه اللي اتشالوا فتحوا عيني شوية.. حياة كريمة وصناع الخير ربنا يديهم الصحة، نوروا لي طريقي ونوروا لي دنيتي».