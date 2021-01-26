محافظ مطروح يكرم المتميزين رياضيا أبطال أولمبياد المحافظات الحدودية

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أبطال مطروح المتميزين رياضياً من اللاعبين والمدربين والمشرفين الحاصلين على المراكز الأولى والميداليات فى المسابقات والمحافل الرياضية بعدد من الألعاب والمنافسات على مستوى الجمهورية فى أوليمبياد المحافظات الحدودية الذى أقيم فى جنوب سيناء ديسمبر الماضي.

ونظمت محافظة مطروح، مساء أمس، احتفالية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة واللاعبين والمدربين والمشرفين المكرمين مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وعرضت الاحتفالية فيديو للأبطال الرياضيين للمكرمين بالحفل، كما استعرض خالد عبد الحميد مدير الشباب والرياضة، جهود مديرية الشباب والرياضة والإنجازات الرياضية التى حققتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، وأهدى هذه الإنجازات ودرع وزارة الشباب والرياضة ومصحفا إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديرا لدعمه المستمر، ورعايته للارتقاء بالقطاع الرياضي والنهوض به بالمحافظة، ما انعكس على تصدر المحافظة وحصولها على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وسلم محافظ مطروح اللاعبين المكرمين ومنهم اللاعبة نور عبدالقادر مصطفى الأولى على مستوى الجمهورية فى الكاراتيه تحت 11 سنة، والفرق المشاركة فى أولمبياد المحافظات الحدودية فى عدد من الألعاب منهم المركز الثانى لفريق كرة القدم الخماسى والألعاب الأخرى، مع إهدائهم والمدربين المشرفين شهادات تقدير تكريما لهم وتحفيزا لهم على مواصلة التميز والنجاح مع إعلاء اسم المحافظة فى جميع المحافل، كما كرم محافظ مطروح خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة، وعددا من مديري الإدارات بالمديرية المشاركين.

وأكد محافظ مطروح خلال كلمته، أن تكريم العناصر المتميزة والمتفوقة فى المجال الرياضى من أبناء وشباب مطروح يأتى تتويجاً لجهد وأداء مشرف بذلوه فاحتلوا به المراكز الأولى والمتقدمة ليس فقط على مستوى المحافظة، ولكن على مستوى محافظات مصر الحدودية وعلى مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن ما تزخر به مطروح من طاقات وإبداع فى المراحل العمرية المختلفة وتبنى هذه المواهب المتميزة وتقديم جميع الدعم المادى والمعنوى.