22 مشروعا لتطوير الوادي الجديد ضمن تنمية المحافظات الحدودية

مشروعات تطويرية عدة تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، داخل عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن ضمن تلك المشروعات، تقوم الوزارة خلال هذه الفترة بتنفيذ مشروعات كثيرة لتطوير محافظة الوادى الجديد.

22 مشروعا تم وجاري تنفيذها داخل محافظة الوادى الجديد بإجمالى استثمارات 4.3 مليار جنيه، وفقا لتصريحات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تشمل المشروعات الجهاز المركزى للتعمير، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الوزارة تقدم كل أشكال الدعم، وتولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، لخدمة أهالى محافظة الوادى الجديد، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة، لتنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.

معلومات عن الـ22 مشروعا لتطوير محافظة الوادى الجديد:

1- محور تنيدة منفلوط / الداخلة - المرحلة الثانية، بطول 50 كم وعرض 11 م، والمرحلة الثالثة بطول 200 كم وعرض 11 م.

2- مشروع إنشاء ورصف الطريق الدائرى الغربى (الموهوب- المطار) بطول 15 كم وعرض 11.5 م.

3- مشروع إنشاء 50 بيتا بقرية الخرطوم – بالخارجة، ومشروع توريد 35 وحدة توليد كهرباء قدرات مختلفة.

4- مشروع إنشاء ورصف محور الخارجة سوهاج بطول 170 كم.

5- مشروع إنشاء مبانى المدينة الجامعية رقم (6، 7) بالخارجة.

6- مشروع إنشاء 50 بيتاً بدويا بقرية القصر بالواحات البحرية.

7- مشروع إنشاء قرية بين أسمنت وبلاط بعدد 192 وحدة سكنية (ظهير صحراوي)، ويجرى الانتهاء من قرية القصر الإسلامية (ظهير صحراوى) شاملة المرافق – بالداخلة.

8- مشروع إنشاء 26 عمارة (520 وحدة) بمركز الخارجة.

9- مشروع استكمال إنشاء مدرجات نادى الداخلة الرياضى.

10- مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر الخارجة.

11- مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر موط، ومشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية، بقرية أولاد عبدالله.

12- مشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية، بقرية العروبة.

13- الإنتهاء من تنفيذ مشروع حفر بئر مياه شرب 650 م بقرية فلسطين.

14- مشروعى أعمال كهرباء وحفر بئر مياه شرب 650 م، بقرية بغداد.

15- مشروعى أعمال كهرباء وحفر بئر مياه شرب 1000 م، بقرية عمرو بن الخطاب، ومشروع أعمال كهرباء بقرية أولاد عبدالله.

16- جارٍ تنفيذ 29 محطة إزالة حديد ومنجنيز (تم تسليم 13 محطة – سيتم تسليم محطتين فى 31/12/2020.

17- مستهدف إنهاء 4 محطات حتى 31/12/2020 – وباقى المحطات تباعاً حتى 30/6/2021).

18- جارى التشغيل التجريبى لمشروع الغابة الشجرية بالفرافرة (300 فدان).

19- جارى تنفيذ مشروع صرف صحى باريس (تم تنفيذ 90 % من شبكات الانحدار ، و75 % من خط الطرد وجارٍ أعمال التجارب للخط، و40 % من محطة المعالجة بباريس سعة 5 آلاف م3/يوم).

20- مشروع توسعات محطة معالجة موط (تم تنفيذ 65 % من محطة المعالجة 10 آلاف م3/يوم. جارى التجهيز للبدء فى تنفيذ خط الطرد قطر 800 بطول 8 كم).

21- مشروع صرف صحى قرى تنيدة والعوينة وأولاد عبدالله (جارٍ العمل فى تنفيذ شبكات الانحدار على 3 محاور، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 13 %).

22- مشروع صرف صحى قريتى القلمون والجديدة (جارٍ أعمال التصميمات)، وجارٍ توقيع بروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع للبدء فى تنفيذ أعمال ترفيق منطقة مجمع المصالح الحكومية بالخارجة، كما تم تسليم 50 % من أطوال شبكات مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه باريس (62 كم).