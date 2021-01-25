تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشجيع البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دفع نمو القطاع، ودعم التنمية الوطنية المستدامة، ووضع مصر كمركز إقليمي للإبداع بحلول عام 2020، وللمساهمة في تحقيق هذا الهدف، افتتح مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في القرية الذكية في 27 سبتمبر 2010، ويهدف المركز إلى دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد التفاصيل الكاملة لبرنامج سفير مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، الهدف منه، معايير اختيار سفراء المركز، وفقا لما أقره المركز.

التعريف بالبرنامج وأهدافه

ـ يهدف البرنامج إلى نشر الثقافة والمعرفة والأدوات الخاصة بالتفكير الإبداعي وفكر ريادة الأعمال والعمل على زيادة التفاعل والاندماج والتكامل بين العناصر المختلفة للمجتمع الأيكولوجى لريادة الأعمال.

ـ يتم ذلك من خلال تأسيس مجتمعات طلابية من شباب الجامعات والخريجين في المحافظات المختلفة من المتحمسين لفكر وثقافة ريادة الأعمال التى ترتكز على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يدعم إنشاء تطبيقات أوشركات تجارية وكذلك الشغوفين لمشاركة تجاربهم ومساعدة زملائهم للإستفادة القصوى من برامج وخدمات الجهات الداعمة لريادة الأعمال في مصر وعلى رأسها برامج وخدمات مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

ـ تمكين الشباب ليصبحوا رواد أعمال فاعلين يسهمون في تطوير حلولا مبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتحديات والمشاكل الحقيقية التي تواجه مجتمعاتهم ومستمدة من طبيعتهم وطبيعة بيئاتهم ومراعية لثقافات مجتمعهم.

ـ يعمل البرنامج على تنمية المهارات القيادية للطلبة المختارين ومهارات التواصل بطريقة احترافية، من خلال الندوات وورش العمل والمسابقات والمؤتمرات في جميع أنحاء الجمهورية.​ ​ ​

معايير اختيار سفراء البرنامج

ـ الأولوية إلى خريجي برنامج InnovEgypt والبرامج المشابهة.

ـ يشترط أن يكون شغوف بالابتكار وريادة الأعمال.

ـ متحمس للتكنولوجيا الجديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ـ عضو فعال في النشاطات الجامعية أو المجتمعية.

ـ نشط علي وسائل التواصل الاجتماعي.

ـ القدرة على تخطيط وتنظيم الأحداث والنشاطات المختلفة وفهم كيفية التسويق لبرامج الإبداع وريادة الأعمال المختلفة .

ـ امتلاك مهارات قيادية والقدرة على التأثير فى الآخرين.

ـ اجادة مهارات التواصل ومهارات العرض.

ـ متحمس وإيجابي.

ـ يجب حضور الاجتماعات المقررة والدورات التدريبية، لكي تستمر سفيرا نشطا، وتسليم التقارير المطلوبة، وإجراء كل المسئوليات بطريقة مهنية.