"الألمانية" بالقاهرة تمنح 100 متدرب شهادة إتمام برنامج ريادة الأعمال

احتفلت الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الأحد، بتسليم متدربي الدفعة الأولى ببرنامج الشهادة المهنية في ريادة الأعمال، البالغ عددهم 100 متدربا، شهادات إتمام البرنامج، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الجامعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع "رواد 2030"، طبقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الدكتور ياسر جمال حجازي، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة خليل، مدير المشروع، خلال شهر فبراير الماضي 2019.

بدأت مراسم التكريم؛ بكلمة للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر خاصية "الفيديو كونفرنس"، أشارت فيها إلى أن برنامج الشهادة المهنية في ريادة الأعمال، هو الأول الذى تتعاون فيه الوزارة مع الجامعة في هذا المجال .

ولفتت إلى أن البرنامج يشهد تخريج 100 من الشباب، ممن هم في بداية الطريق، ليصبحوا رواد أعمال يساهمون بفاعلية في تحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030، موجهة الشكر للجامعة لتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الوزارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيهاب كامل أبو الخير، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وعميد كلية تكنولوجيا الإدارة، إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم وتبني الجامعة لفكر ريادة الإعمال، وتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب، من خلال صقلهم بالأسس اللازمة لتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة تستطيع أن تنافس بقوة في الأسواق، مدللاً على ذلك بإنشاء الجامعة ملتقى للتدريب والتوظيف، خاصا برواد الأعمال والشركات الناشئة "الصغيرة و المتوسطة" منذ 2018، الذي يشارك فيه عدد من خريجي الجامعة بشركاتهم الناشئة، منهم جام بول Gameball ، روبوستا Robusta ، دوايا دوت كوم ‎Dawaya.com.

وأشار إلى أن هذه الشهادة المهنية، صُممت لتكون تجربة تمهيدية للخريجين من خلفيات مختلفة، الذين لم يتعرضوا من قبل لبرامج تعليمية في مجال ريادة الأعمال لاتخاذه خيارا مهنيا، بما يساهم في إطلاق مشروعات جديدة وشركات ناشئة توفر فرص عمل هائلة لأقرانهم من الشباب وتحقق النمو الإقتصادي المرجو.

وأوضح إلى أن البرنامج التدريبي، شمل 8 مجالات دراسية، وهي تعريف المتدربين بالسمات والخصائص الشخصية لرواد الأعمال، ومنها أن يكون قائدًا، مبادرًا، مبدعًا، مخططًا، مخاطرًا، حاسمًا، مثابرًا، واثقًا من نفسه، واعيًا لقيمة الوقت، ومدركًا لأبعاد عمله.

كما يضمن برنامج التدريب مساعدة المتدربين على وضع تصميم نموذج المشروع، وكيفية تقييم الأسواق وفهم الصناعات ذات الصلة، وإنشاء الجدوى المالية للمشروع، وتكوين فريق عمل المشروع، وعرض نموذج عمل المشروع على المستثمرين للحصول على الدعم و التمويل.

سلم شهادات إتمام البرنامج للمتدربين كل من: الدكتور أيهاب كامل أبو الخير، والدكتورة غادة خليل، بحضور الدكتور إيهاب ياسين، وكيل كلية تكنولوجيا الإدارة لشؤون الطلاب، والدكتورة نهى بسيوني، رئيس قسم التسويق، وكيلة كلية تكنولوجيا الإدارة للشئون الأكاديمية، والدكتورة رشا سعد، المشرف العام على تنفيذ البرنامج التدريبي بالجامعة، والدكتورة إيمان سعودي، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إعلان فتح باب التقدم الدفعة الثانية لبرنامج الشهادة المهنية في ريادة الأعمال.