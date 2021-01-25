مساعد وزير الداخلية الأسبق: تقدير السيسي لنا يُشعر الشرطيين بالفخر

قال اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال كلمته اليوم الإثنين، الموافق 25 يناير، أثناء الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة على تقدير الدولة ومنح الشهداء وأسرهم أوسمة، تقديرا لدورهم في التفاني للدفاع عن المجتمع.

الشرطة رسالة وليست وظيفة وتقدير السيسي يشعر الشرطي بالفخر

وأضاف «صادق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن» المذاع على فضائية EXTRA NEWS، أن الرئيس السيسي يحيي دائما رجال وطلاب الشرطة الذي يعملون خلال رسالة وليست مجرد وظيفة، والشرطي يشعر بفخر كبير عندما يجد أن رئيس الدولة يقدر مجهوده ويثني عليه.

تحديثات في الشرطة جديدة لم تكن موجودة من قبل

وتابع، «نستخدم أحدث الوسائل العلمية لتأهيل وتدريب رجل الشرطة من خلال إمداده بوسائل حديثة وشبكة معلومات وسلاح حديث؛ يتيح التحرك السريع، وهذا أصبح موجودا حاليا ولم يكن موجودا من قبل، وسيساعد ذلك في إحباط العمليات الإرهابية من خلال الضربات الاستباقية، ويتيح تعاون المواطن مع أجهزة الشرطة في القضاء على الجريمة بصورة سريعة والقضاء على بؤر إجرامية كبيرة».

الاستقرار يفتح باب التنمية ومن دونه يفشل كل شيء

وواصل، «يمكن لأي مواطن الإبلاغ عن أي تغيير مفاجئ قد يساعد أجهزة الأمن في القضاء على إرهابين ولن يحدث استقرار ولا تنمية إلا إذا استقر الأمن وإذا لم يستقر الأمن سيفشل كل شيء».

واحتفلت مصر اليوم بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ولفيف من الوزراء ومن بينهم وزير الداخلية وحرص الرئيس السيسي على تكريم أسر الشهداء مع ذكر أن ثورة 25 يناير قام بها شباب أراده تغيير مصر إلى الأفضل.