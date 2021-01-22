«عيد الشرطة».. قصة ملحمة شرف في الإسماعيلية قبل 69 عاما

في الخامس والعشرين من شهر يناير من كل عام، يحتفل الشعب المصرى بـ«عيد الشرطة»، لكن كثيرون لا يعرفون مرجعية الاحتفال في هذا اليوم تحديدا، والذي يحمل هذا العام الرقم التاسع والستين.

وتحتفى وزارة الداخلية بتلك الذكرى في احتفالية ضخمة يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الشخصيات الهامة بأكاديمية الشرطة، التي يجرى فيها تكريم شهداء الشرطة، وعدد من القيادات الأمنية.

معركة ملحمية

يخلد الاحتفال بعيد الشرطة في هذا اليوم، ذكرى معركة الشرطة مع الاحتلال الإنجليزي في الإسماعيلية، عام 1952، وشهداء القطاع بها، الذين أصروا على المواجهة بأسلحة بدائية وتقليدية، بينما كان العدو مدججا بأحدث الأسلحة، وأكملوا في طريقهم، حتى كبدو العدو خسائر فادحة، رغم قلة العدد والعتاد.

حدث ذلك فى يوم 25 يناير عام 1952؛ إذ أصرت قوات الشرطة بالإسماعيلية على خوض المعركة، وصد توغل قوات الاحتلال الإنجليزي، وسعيهم للسيطرة على المدينة، ودارت معركة طاحنة سقط خلالها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال القطاع، في ملحمة دخلوها اختيارا وليس اضطرارا، و رفضوا الانصياع لإنذار قائد القوة الإنجليزية لإخلاء المكان.

بنادق في مواجهة المدافع

كانت قوة الاحتلال البريطاني مدعومة بالدبابات والعربات المصفحة، وحاصرت قسم شرطة الإسماعيلية، ومبنى المحافظة، بأكثر من 6 آلاف جندي إنجليزي، مزودين بالأسلحة، بينما كان عدد قوات الشرطة في المقرين المذكورين لا يتجاوز الـ400، ودارت معركة ملحمية رفضت القوات في أثنائها إخلاء المكان، أو الانسحاب، وأصرت على إكمال معركة غير متكائة في العدد أو السلاح، وواجهوا قوات الاحتلال بالبنادق، بينما واجهتهم قوات الاحتلال بالمدافع والأسلحة الثقيلة.

واستمرت المعركة لأكثر من ساعتين لم تستسلم خلالها قوة الشرطة، حتى سقط 50 شهيدا و80 جريحا.

تحية عسكرية من قائد قوات العدو

وعقب انتهاء المعركة باستشهاد قوة الشرطة، أبدى الجنرال الإنجليزي إكسهام، إعجابه بشجاعة المصريين، قائلا:‏ «لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا كذلك بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا»، وأدى جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام، التحية العسكرية لطابور الرجال المصريين عند خروجهم من دار المحافظة، ومرورهم أمامهم، تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم‏ النادرة».