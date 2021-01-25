فرنسا تدعم اليونان بالمقاتلات والفرقاطات

قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، الاثنين، إن باريس ستقدم قريبًا مقترحات لليونان بخصوص تجديد أسطولها من الفرقاطات، وذلك بعد الإتفاق على إمداد أثينا بـ 18 مقاتلة من طراز رافال.

وكانت بارلي تتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس في أثينا.

وفي وقت سابق، توصلت فرنسا واليونان إلى اتفاق قيمته 2.5 مليار يورو «3 مليارات دولار» تشتري بموجبه الأخيرة 18 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» التي تصنعها شركة «داسو» الفرنسية.

وذكرت تقارير إعلامية يونانية إن أثينا ستتلم 12 طائرة مستعلمة و6 طائرات حديثة، من طراز «رافال»، على أي يتم التسليم خلال عامين ابتداءً من منتصف 2021.

وتتخذ باريس موقف داعمًا لليونان في نزاعها الحدودي مع تركيا في بحري إيجه وشرقي البحر المتوسط.

وكاد التوتر الشديد بين أنقرة وأثينا أن يتسبب في إشعال حرب في المنطقة، لولا تدخلات دبلوماسية خاصة من جانب ألمانيا.

وتقول اليونان إن تركيا تجري عمليات تنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الخاصة بها وبجزيرة قبرص.

واتفقت تركيا واليونان على استئناف المحادثات المتوقفة منذ 5 سنوات، وبالفعل تمت جولة جديدة في إسطنبول، الاثنين، بهدف إيجاد حل للنزاعات البحرية بين الطرفين.

ومع ذلك، تؤكد أثينا أنها ستواصل عملية تحديث جيشها الأمر الذي يتطلب ميزانية بمليارات الدولارات.