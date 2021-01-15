جمارك المطار تحبط تهريب أقراص مخدرة مع راكب قادم من اليونان

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة، عبدالعال نعمان مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط الطيران اليونانية القادمة من أثينا اشتبه، أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من اليونان.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على عبدالعال نعمان مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من الأستاذ أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف، أميرة طلبة مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من أقراص الترامادول المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

كان رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الأستاذ فوزي العميري مدير الإدارة تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم MS-738 القادمة من استانبول اشتبه، أشرف عبدالحميد مأمور اللجنة الجمركية في الراكب المصري «ج . ا» قادم من تركيا نظرا لارتباطه.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية بضائع أجنبية تستحق سداد ضرائب أو رسوم أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة، خالد محمد مأمور الفحص فأفاد بعدم وجود شيء وتلاحظ انتفاخ جيوب الجاكت الذي يرتديه.

تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية وتفتيشها ذاتيا

وبالعرض على، رفعت صدقي نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية وتفتيشها ذاتيا من، حسام الشافعي مأمور الضبط تحت إشراف، أمير مطر مدير الحركة ، فلم يتبين وجود شيء داخل حقائبه وتبين وجود 15 حقنة OPDIVO أوبديفو وعلبة حقن Tecentriq لعلاج السرطان و22 شريط أقراص ريلوتيك لعلاج مشاكل الخلايا العصبية مخبأة داخل جيوب الجاكت وكمر البنطلون الذي يرتديه.

قرر فوزي العميري مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.