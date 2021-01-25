لبنى عسل عن تضحيات رجال الشرطة: «مينفعش ننسى»

وجهت الإعلامية لبنى عسل، التحية إلى رجال الشرطة، وأرواح الشهداء، بمناسبة عيد الشرطة الـ69، موضحة: «ليهم كل التحية، وأهم حاجة في حياة الإنسان إنه يحس إنه في أمان، وإنه محمي، ويعيش في أمن واستقرار»، مشددة على أنه «مينفعش ننسى» تضحياتهم.

التكاتف والتلاحم بين أبناء مصر

وأضافت «عسل» في برنامجها «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، الاثنين: «هذا هو العيد الـ69، ولكن الاحتفال في هذا العام كان به شيء مختلف، وهو إننا نشوف بعنينا التكاتف والتلاحم بين الجميع، وإن كلنا واحد، خاصة وإن قدر الدولة المصرية على مر السنين إنها تواجه الكثير من التحديات، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في كلمته، وشدد على إننا نخوض معركة ثانية وهيو التنمية، وبالتالي فإن الوعي أمر مهم ولا بد منه».

اختلاط المشاعر في الاحتفالات

وتابعت: «في الاحتفال تختلط المشاعر، من ناحية يكون هناك احتفال برجال الشرطة، وأيضا حزن على الشهداء الذين ضحوا بدمائهم، وهم جيل بيسلم جيل، ودايما بنقول إن مصر ولادة، وعندما نرى إقبال الشباب على كليات الشرطة بنقول إن البلد دي ميتخافش عليها، وكل واحد مدعو إنه يؤدي دوره وواجبه على قدر ما يستطيع».

وأوضحت: أهالي الشهداء ربنا يربط على قلوبهم، ولكن عندما نستمع إلى أحاديثهم كل عام، نتأكد أنه «مينفعش ننسى»، ودور المواطن المصري أنه يتذكر الشهداء، وكما أكد الرئيس أن مصر لن تنسى الشهداء وأسرهم.

رسائل السيسي

ولفتت إلى أن الرئيس وجه العديد من الرسائل المهمة، وتحدث عن ثورة 25 يناير لأنها تتواكب مع عيد الشرطة، وأكد أنها ثورة تغيير، وقادها شباب مخلصون، وأشاد أيضا بتضحيات رجال الشرطة، والبناء والتنمية في مصر لن يحدث أبدا إلا بتضحيات رجال مصر المخلصين.