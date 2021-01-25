في عيد الشرطة.. الحماية المدنية تنقذ 350 فدان قصب من الاحتراق بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا من السيطرة على حريق اندلع في زراعات قصب السكر بقرية «الحلفاية بحري»، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، حيث تم إخماد النيران ومنع امتدادها إلى الزراعات المجاورة، بمساعدة عدد من الأهالي، وإنقاذ محصول ما يقرب من 350 فداناً مزروعة بالقصب من الاحتراق.

تلقت الحماية المدنية في نجع حمادي بلاغاً من أحد المزارعين باندلاع النيران فجأة في مساحة أرض مزروعة بقصب السكر، في زمام قرية «الحلفاية بحري»، بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، بقيادة العقيد هاني الإتربي، مدعومة بسيارتي إطفاء، إلى موقع البلاغ، حيث تم السيطرة على الحريق، بمساعدة أهالي القرية، وتمت عمليات التبريد، للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.

وبحسب مصدر أمني وعدد من المزارعين في القرية، فإن قوات الحماية المدنية تحركت بشكل سريع، ودخلت بالسيارتين إلى موقع الحريق، وقام رجال الإطفاء بمد خراطيم المياه وتصويبها نحو النيران، حتى أخمدتها تماماًن بينما قام عدد من المزارعين بتفريغ زراعات القصب في محيط المنطقة التي اندلعت بها النيران، لمنع امتدادها للزراعات المجاورة.

وبعد إخماد الحريق، تبين من المعاينة وحصر الخسائر أن أن النيران اندلعت في قطعة أرض زراعية مزروعة بقصب السكر، تبلغ مساحتها 12 قيراطاً، ملك شخص يُدعى «كمال أبو المجد الصاوي»، 60 سنة، مقيم بقرية «الحلفاية بحري»، كما تبين أنه بفضل التدخل السريع لقوات الحماية المدنية، تم إنقاذ مساحة تبلغ 350 فداناً من زراعات القصب، من امتداد النيران إليها.

وتوجه المزارعون بالشكر إلى رجال الشرطة من قوات الحماية المدنية لسرعة الاستجابة، رغم أن اليوم هو عيد الشرطة المصرية، مما ساعد في إنقاذ مئات الأفدنة من قصب السكر، مقدمين التهنئة لهم بهذه المناسبة.

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وكانت محافظة قنا قد شهدت اندلاع حريقين في زراعات قصب السكر في قرية المراشدة بمركز الوقف، خلال هذا الأسبوع، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحرائق بها.

تتزامن هذه الحرائق مع بدء المزارعين توريد محصول القصب إلى مصانع السكر في نجع حمادي وقوص، بسعر 720 جنيهاً للطن.