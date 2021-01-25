بعد «أنا الغلطان»..  بهاء سلطان يبدأ تسجيل «رامي الحمول» مع نصر محروس

بدأ الفنان بهاء سلطان، اليوم تسجيل أغنية «رامي الحمول»، ثاني أغنيات ألبوم «سيجارة»، والتي صدر حكم من المحكمة بإعادة تسجيلها مرة أخرى نظرًا لما شابها من عيوب هندسية.

وقال يوسف إبراهيم، محامي بهاء سلطان، إن المطرب ذهب إلى ستوديو المنتج نصر محروس اليوم للمرة الثانية، لتسجيل أغنية «رامي الحمول»، مشيرًا إلى أنه يتبقى له أغنيتان فقط وهما «ده حب ولا»، و«ليالي طويلة»، ومن المقرر الإنتهاء من تسجيلهما في أول مارس المقبل.

وسبق وسجل سلطان أغنية «أنا الغلطان»، وهي أولى أغاني «سيجارة» التي سيعاد تسجيلها، مؤكدًا أنه لم يتصالح مع المنتج نصر محروس حتى الآن ولكن ذلك تنفيذًا لحكم المحكمة.